« Être handicapé en Guyane, ce n’est pas la même chose »

Qu’est-ce qui a évolué depuis que l’Apajh se bat pour les intérêts de la personne en situation de handicap ?

En 1962, quand l’Apajh s’est créée, l’idée de départ était de dire : un enfant en situation de handicap doit aller à l’école avec tous les autres.Quand on disait cela en 1962, c’est fou furieux, c’était révolutionnaire, c’était une utopie. Aujourd’hui, quand on regarde les choses, la loi de février 2005 pose la place de l’enfant en situation de handicap à l’école de tous, à l’école de proximité. Et même s’il reste encore des choses à améliorer, on a bien évolué sur le sujet et beaucoup d’enfants, près de 400 000 environ, sont scolarisés avec leurs copains à l’école du quartier. C’est très important car c’est à l’école d’aujourd’hui que l’on construit la société de demain. Il est donc très important qu’ils apprennent à vivre ensemble.

Est-ce qu’il y a des particularités concernant notre département ?

Il est net que tous les départements de la République n’ont pas été traités de la même façon. La Guyane n’a pas été aussi bien été traitée que d’autres régions de l’Hexagone ou même des DOM. Il y a eu deux poids, deux mesures. Dans la queue de liste, on va trouver Mayotte et la Guyane.Il y a nécessité d’un plan de rattrapage sur tous les secteurs. Être en situation de handicap en Guyane, ce n’est pas la même chose que d’être en situation de handicap dans les Hauts-de-Seine. Ce n’est pas la même vie, la même citoyenneté et cela ne peut pas durer. Partout ou il y a des manques, il faut s’engager pour rétablir cette égalité républicaine. On ne peut pas, au motif de son lieu de naissance, ne pas être traité comme les autres.

Avez-vous un regard sur les Guyanais qui vivent dans l’Hexagone ?

On se rend bien compte, par manque de dispositifs ou de réponses en Guyane, que beaucoup sont obligés de partir hors de leur terre d’origine pour avoir de meilleures conditions, pour avoir un établissement, pour avoir des réponses. Quand on a créé l’Apajh de Guyane, il n’existait pas d’internat dans ce département, un internat pour des enfants polyhandicapés, dont les familles n’avaient pas cinquante solutions. Soit elles expédiaient le petit tout seul dans l’Hexagone, soit la famille et l’enfant quittaient le pays, soit ils restaient à la maison avec peu de soins.

Qu’est-ce qui doit changer dans l’approche que nous avons de la condition du handicap dans notre société ?

Il faut qu’on aille vers la société inclusive. Je préside un mouvement national important, le premier tout handicap, et je ne suis pas parent d’enfant en situation de handicap. Le signe que l’on donne est que le handicap est l’affaire de la société toute entière. C’est la société qui doit s’adapter, qui doit bouger pour que le jeune ou moins jeune en situation de handicap trouve sa pleine citoyenneté.

Vous prônez plus de formation pour les enseignants spécialisés, mais y a-t-il des professeurs volontaires ?

Quand on donne une belle ambition, quand les pouvoirs publics vous donnent envie et d’agir, on en trouve. L’intérêt d’être enseignant ou éducateur, c’est de prendre un petit qui ne sait pas grand-chose et d’en faire un futur homme ou une future femme. Si on vous confie quelqu’un qui est vulnérable, qui a des difficultés, c’est encore plus ambitieux, c’est un vrai challenge.Ce vrai métier peut être fait par des Guyanais formés réellement. On a un effort de formation considérable à réaliser ici.

Propos recueillis par Hermann ROSE-ELIE